MSB paylaştı: Manavgat ve Marmaris'teki yangınları keşif uyduları böyle görüntüledi...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin son yaptığı açıklamalarında; 28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına alındı. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ise keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2 ile uzaydan görüntülenen Marmaris ve Manavgat'taki yangının fotoğraflarını paylaştı.

Söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.

Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.