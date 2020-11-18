MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
MSB: Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde, araç kazasında, bir kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
TÜRKİYE 18.11.2020, 23:21
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında 1 askerin olay yerinde şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı ve hemen hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Hastaneye kaldırılan askerlerden birinin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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