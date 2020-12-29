MSB: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, silah kazası sonucu Ankara Şereflikoçhisar'da bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
TÜRKİYE 29.12.2020, 10:00
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 28 Aralık'ta Şereflikoçhisar'da meydana gelen silah kazası sonucu bir askerin yaralandığı, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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