MSB: Son bir ayda 58 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 teröristin etkisizin hale getirildiğini bildirdi.
TÜRKİYE 06.12.2020, 11:23 06.12.2020, 11:33
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz." denildi.
FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016’dan itibaren 20 bin 612 personelin ihraç edildiği, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari sürecin devam ettiği kaydedildi.
10°
açık
Namaz Vakti 06 Aralık 2020
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:28
|İkindi
|15:00
|Akşam
|17:21
|Yatsı
|18:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|10
|15
|6. Konyaspor
|10
|15
|7. Gaziantep FK
|10
|15
|8. Başakşehir
|11
|15
|9. Kasımpaşa
|11
|15
|10. Karagümrük
|10
|14
|11. Malatyaspor
|10
|13
|12. Rizespor
|9
|12
|13. Trabzonspor
|10
|12
|14. Hatayspor
|8
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|10
|9
|18. Kayserispor
|10
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|9
|6
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Tuzlaspor
|11
|21
|4. Samsunspor
|11
|20
|5. Giresunspor
|12
|20
|6. Adana Demirspor
|10
|18
|7. İstanbulspor
|11
|18
|8. Altay
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Menemen Belediyespor
|11
|13
|12. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|13. Ümraniye
|12
|13
|14. Adanaspor
|9
|12
|15. Bandırmaspor
|12
|12
|16. Boluspor
|11
|10
|17. Ankaraspor
|11
|8
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|22
|2. Tottenham
|10
|21
|3. Liverpool
|10
|21
|4. M. United
|10
|19
|5. Man City
|10
|18
|6. Leicester City
|10
|18
|7. West Ham
|11
|17
|8. Southampton
|10
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|10
|17
|11. Aston Villa
|9
|15
|12. Newcastle
|10
|14
|13. Leeds United
|11
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. West Bromwich
|10
|6
|19. Burnley
|10
|6
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|11
|24
|3. Real Madrid
|11
|20
|4. Villarreal
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Barcelona
|10
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|11
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Eibar
|11
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Getafe
|11
|13
|14. Celta de Vigo
|12
|13
|15. Valencia
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|10
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|11
|7