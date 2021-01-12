MSB: TSK ve MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.