Müge Anlı'dan Suriyeli konuğa: Tüfeğe meraklıysan gidip ülkeni korusaydın

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Celal Seyit, 2017 yılının Ağustos ayında kayıplara karıştı.

Seyit’in kaybolması ile ilgili ATV ekranlarında yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına katılan abla Nur Seyit, kardeşini son gören kişi olan eski sevgilisi Bülent Tuna’dan şüphelendiğini söyledi.

'BAKKALLA KAÇTI'

Bunun üzerine Bülent Tuna, yayında Nur Seyit ile yüzleşti.

Nur Seyit’in mahalledeki bakkal ile kaçtığını öne süren Tuna, yerini öğrenmek için 13 yaşındaki Celal’e şiddet uyguladığı iddialarını ise reddetti.

“SENİN POMPALI TÜFEKLE NE İŞİN VAR?”

Taraflar birbirlerini bugünkü yayında da suçlarken, Müge Anlı’nın pompalı tüfek tepkisi gündeme damga vurdu.

Suriyeli Bülent Tuna’nın sözleri ve tavırları karşısında adeta çıldıran Müge Anlı, Tuna’nın evinden çıkan pompalı tüfek ile ilgili verdi, veriştirdi.

Silahı internetten aldığını söyleyen Suriyeliye dönen Anlı, “Senin pompalı tüfekle ne işin var?” diye sordu.

“POMPALI TÜFEĞE MERAKLIYSAN GİDİP ÜLKENİ KORUSAYDIN”

Tuna’nın “Bugün Türkiye’de herkesin evinde var.” sözlerine daha da sinirlenen Anlı, “Türkiye’de kimsenin evinde yok. Niye bizim evde yok? Siz buraya savaşmaya mı geldiniz? Antalya’da pompalı tüfekle sizin ne işiniz var? Bir gün herkesin evini arasınlar da bunlardaki silahları bir toplasınlar. O kadar çok pompalı tüfeğe meraklıysan gidip ülkeni korusaydın.” dedi.

“BENİM VATANIM SURİYE DEĞİL”

“Ben 1 yaşındayken Hatay’a geldim, Suriye benim vatanım değil. Benim vatanım Türkiye Cumhuriyeti.” diyen Suriyeli, silahının ruhsatsız olduğunu dile getirdi.

“BU ÜLKENİN KURALLARINA UYACAKSIN”

Bunun üzerine Anlı, “O zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin kurallarına uyacaksın. Niye ruhsatsız dolaşıyorsun? Niye küçücük çocuğun eline pompalı tüfek veriyorsun? Ben nerede doğduğunla ilgili değilim. Ama bu ülkede yaşıyorsan, bu ülkenin kurallarına uyacaksın.” diye konuştu.