Muğla açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 13.04.2022, 23:57
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 50,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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