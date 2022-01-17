Muğla'da 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
TÜRKİYE 17.01.2022, 22:06
Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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