Muğla'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında bir teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bölgeye hareket etti.

Özel bir teknedeki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan iki can salındaki 32 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı 2 şüpheli de yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.