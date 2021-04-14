Muğla'da 5.1 büyüklüğünde deprem!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA DATÇA MERKEZLİ 5.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde, 23:28'de deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, deprem 5.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem, Datça'nın 19 kilometre açığında, yerin 2.51 km altında meydana gelirken, Muğla ve çevre illerde hissedildi.

KANDİLLİ 5.3 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, Twitter hesabından Akdeniz açıklarında 23.28 sularında 5.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.28'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla."