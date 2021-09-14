Muğla'da bir günde 15 yangın!
Muğla'da bir günde yıldırım düşmesi sonucu 15 yangın çıktı. Ormanlık alanlardaki yangınlar hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.
TÜRKİYE 14.09.2021, 19:34
Meteoroloji'nin gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 15 orman yangını çıktı.
Muğla'nın Menteşe, Ula, Yatağan, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerindeki yangınlara helikopter ve arazözlerle müdahale edildi.
Hızlı müdahaleler sayesinde tüm yangınlar büyümeden kontrol altına alındı.
Meteoroloji yetkilileri çarşamba günü de Muğla'da sağanağın etkili olacağını duyurdu.
Sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması istendi.
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