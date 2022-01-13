Muğla'da günler süren sağanak taşkınlara yol açtı: Köyceğiz su altında

Muğla merkez ve ilçelerinde günlerdir devam eden sağanak nedeniyle, taşkınlar ve su baskınları oluştu.

Köyceğiz Gölü'nü besleyen Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden akan sular, Köyceğiz Gölü'nde suyun yükselmesine neden oldu.

Gölün taşması sonucunda sahil şeridine yakın ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı, kordon ile kordona çıkan yollar su altında kaldı.

Bodrum'da da evler su altında kaldı, yollar ulaşıma kapandı

Bodrum'da, kuvvetli yağış nedeniyle Yakaköy, İslamhaneleri, Yalıkavak, Peksimet ve Kadıkalesi mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Vatandaşların bazıları kendi çabalarıyla evlerinden kurtulmayı başarırken, bazıları da görevlilerce kurtarıldı.

Hasar tespit çalışmaları başladı

Bölgede AFAD, Kaymakamlıklar ile belediyelerce alanlarda ve evlerde hasar tespit çalışması yürütülüyor.

1322 personel bölgede

Yağışların başlamasının ardından gelen ihbarlara müdahalede bulunmak üzere bin 322 personel 415 araç ve 56 iş makinesi çalışmalara başlarken alanlarda ekiplerin çalışması devam ediyor.

Barınma ihtiyacı olan 7 kişi otellerde konaklatılırken, yağışlarda 5 küçükbaş hayvan telef oldu, 445 hayvanın da tahliyesi yapılarak güvenli alanlara alındı.

Marmaris'te metrekareye 403,6 kilogram yağış düştü

9-12 Ocak tarihleri arasında Marmaris'te metrekareye 403,6, Ula ilçesinde 324,2, Ortaca'da 241,1, Menteşe'de 240,1, Köyceğiz'de 239,2, Dalaman 213,7, Bodrum'da 141,7, Milas'ta ise 102,6 kilogram yağış düştü.

Bu süre içerisinde ekipler. 119 konut, 34 iş yeri, 8 resmi kurumda su tahliyesi yaparken, çok sayıda kanal, dere, yol açma, ahır ve depo temizleme çalışması yaparak araçta mahsur kalanlara müdahalede etti.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçelerdeki Ziraat Odası başkanlıkları tarafından da zarar gören arı kovanları, seralar, narenciye bahçeleri ve tarım alanlarında da hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.