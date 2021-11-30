Muğla'da kendisini ve annesini yakmaya çalıştı
Sadettin Keleş isimli kişi, evini ateşe verip, hem annesini hem de kendini diri diri yakmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ölümden kurtarıldılar.
Muğla'nın Ortakent mahallesi Müskebi caddesinde, anne ve babasıyla yaşayan 30 yaşındaki Sadettin Keleş, babasını bir bahane ile dışarı gönderdikten sonra mutfak tüpünü açarak intihar etmek istedi.
Tüpü açtıktan sonra annesini mutfağa zorla götüren Keleş odanın gazla dolmasını bekledi.
MUTFAK TÜPÜNÜ PATLATTI
Oğlunu engellemeye çalışan annesi Hanife Keleş, bir türlü oğlunu durduramadı.
Çakmağı yakmasıyla birlikte bir anda mutfakta ufak çaplı bir patlama meydana geldi.
EV ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Patlamanın etkisiyle mutfak perdeleri ve bazı malzemeler yanmaya başladı.
Patlamayı duyan ve içeriden gelen çığlık sesleri üzerine komşuları, güvenlik güçlerine ve itfaiyeye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kapıyı zorlayarak içeri girmek istedi.
POLİSİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDILAR
Alev topuna dönen mutfağın camını kırarak yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden güvenlik güçleri, anne Keleş’i ve oğlunu dışarı çıkarmayı başardı.
Anne Keleş olaydan yara almadan kurtulurken evi yakmaya çalışan oğlu Keleş’te hafif yanıklar oluştu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İhbar üzerine gelen 112 acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan, psikolojik sorunları olan Sadettin Keleş’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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