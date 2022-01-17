Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
TÜRKİYE 17.01.2022, 22:29
Yatağan ilçesine bağlı Kafaca Mahallesi Kaplancık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
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