Muğla'da su altı sergisi ziyarete açıldı

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere bazı kurumların destekleriyle, Karaada Kaçakçı Koyu'nda Blue Exile Art Project Sualtı Sanat Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Açılışa Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ve sanatçılar katıldı.

Kaymakam Bayar, Belediye Başkanı Aras ve beraberindekiler dalış kıyafetleri giyip, su altına dalarak burada serginin açılışını gerçekleştirdi.

Denizden çıktıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bayar, Bodrum'u yükselten ve yücelten her projenin içinde bulunmaya çalıştığını söyledi.

Turizmin sadece deniz, kum ve güneş olmadığını belirten Bayar, "Burada aslında hem sanata hem de su altı turizmine bir vurgu yapılıyor. Deniz altına yapılan dalışla önemli bir mesaj verilmiş oldu." dedi.

Belediye Başkanı Aras ise su altında bir sanat parkı oluşturmanın, sanatı su altına taşımanın Bodrum için önemli ve güzel bir tanıtım hamlesi olduğuna vurguladı.

Öte yandan sergiyi görmek isteyenlerin dalış okullarıyla irtibata geçmeleri gerektiği, dalış brövesi olmayanların ise ilk seviye kursları alarak sergi alanına dalış yapabilecekleri bildirildi.

Su altı sergisi, 20 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.