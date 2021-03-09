Muğla'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü

Mehmet Serter (55) idaresindeki 07 LH 035 plakalı otomobil, Makedonya uyruklu Z.M. yönetimindeki GE 1827 AC plakalı tırla Kaş-Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, Serter ile otomobildeki Ümmühan (29), Emir (10) ve Savaş Alaca (34), Ayşe İkis (59) yaşamını yitirdi. Cesetler, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü, üzüntü yaşadı.

Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin kaza yerinde yaptığı inceleme ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yabancı plakalı tırın şoförü Z.M. gözaltına alındı.