Muğla'da yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf!

Muğla'da tatil için bulunan yabancı turistler, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

TÜRKİYE 27.11.2020, 17:37
Muğla'da yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf!

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması yeniden başladı. Bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

Turist ve rehberler kısıtlamadan muaf

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplandı.

Kurul, geçici süreyle kentte bulunan yabancı turistlerin hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararını aldı.

Muğla'ya gelen yabancı turistlere yönelik tur ve transfer hizmetlerini sağlayacak transfer araçları, sürücüleri ile profesyonel turist rehberleri de hafta sonu belirli saatler için getirilen kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Üniversite öğrencilerine seyahat izni

Teknik eğitim veren mühendislik fakültesi, tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitime devam eden 20 yaş altındaki öğrenciler de üniversite yönetimince ders programını gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde şehir içi veya şehirler arası seyahat edebilecek.

Ayrıca, depolama alanı hariç olmak üzere toplam 100 metrekarenin altındaki yerlerin uygulamada bakkal (alkol satışı yapılan yerler hariç) olarak kabul edilmesi ve çalışma saati kısıtlamasına tabi tutulmamaları kararı da alındı.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında adli işlem başlatılacak.

#koronavirüs #sokağa çıkma kısıtlaması #turist
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