Muğla'da yine orman yangını!

Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, arazözler, dozer ve su tankerleri ile söndürülmeye çalışılan yangına, çok sayıda orman işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.