Muğla'da yine orman yangını!
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
TÜRKİYE 28.06.2021, 20:53
Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, arazözler, dozer ve su tankerleri ile söndürülmeye çalışılan yangına, çok sayıda orman işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.
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