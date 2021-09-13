Muğla'da otobüs öğrenci servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Muğla'da, tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

TÜRKİYE 13.09.2021, 12:43 13.09.2021, 12:51
Muğla'da otobüs öğrenci servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Bodrum'dan aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkiinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki öğrenci servisiyle çarpıştı.

Tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Çağlar kaza yerinde yaşamını yitirdi, ilk belirlemelere göre otobüs ve servisteki 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

#trafik kazası #Muğla #Öğrenci servisi #AksuTV #AksuTVHaber
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