Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, sevenlerince dualarla yâd edildi
Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, sevenlerince dualarla yâd ediliyor.
TÜRKİYE 25.03.2021, 16:21 25.03.2021, 18:38
Halkın gönlünde önemli bir yeri olan Yazıcıoğlu'nu sevenleri dualarla anıyor. Vefatının ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, başta memleketi Sivas olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde cami, cadde, park ve okul gibi çeşitli yerlerde yaşatılıyor.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, merhum Yazıcıoğlu'nu liderliğinin yanı sıra bir ağabey olarak gördüklerini ifade etti.
Yazıcıoğlu'nun ailesinin avukatlarından Selami Ekici de merhum Yazıcıoğlu ile 1987'de öğrencilik yıllarında tanıştıklarını söyledi.
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