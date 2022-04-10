banner86

banner85

Münevver Karabulut'un babası, Cem Garipoğlu'nun ölümüne inanmıyor

8 yıldır kalbindeki acının dinmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, kızının katilinin cezaevinde intihar ettiği iddialarına inanmadığını ve Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istediğini belirtti.

TÜRKİYE 10.04.2022, 09:26
Münevver Karabulut'un babası, Cem Garipoğlu'nun ölümüne inanmıyor

3 Mart 2009 tarihinde tüm Türkiye, korkunç bir cinayet haberiyle karşı karşıya kaldı.

Henüz 17 yaşında olan Münevver Karabulut, erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından testere ile parçalanarak bavula konuldu.

Vücuduna ait parçaların bir kısmı da gitar kutusuna yerleştirilen Münevver Karabulut, İstanbul Etiler'de bir çöp konteynerinden çıktı.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu ise cinayetin ardından bir süre kaçsa da, sonunda teslim olarak Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Cezaevinde intihar iddiası

18 Kasım 2011'de 24 yıl hapis ile cezalandırılan Cem Garipoğlu, Silivri 5 Nolu Cezaevi'nde üç kişilik koğuşta tek başına kalmaya başladı fakat gardiyanlar, 10 Ekim sabahı sayıma gelince bir cesetle karşılaştı.

Münevver Karabulut un babası, Cem Garipoğlu nun ölümüne inanmıyor #1

Kaçırıldığı düşünülüyor

Cem Garipoğlu'nun başına poşet geçirerek çamaşır ipiyle intihar ettiği, resmi kayıtlara geçti. Ancak Türkiye'deki kamuoyunun büyük bir kesimi, Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmadı. Cem Garipoğlu'nun kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği ifade edildi.

8 yıldır süren bu şüphelere yönelik ilk kez konuşan baba Süreyya Karabulut, Sabah Gazetesi'nden Gül Kireklo'nun sorularını yanıtladı.

"Bayramdan sonra celladın mezarının açılmasını talep edeceğim"

Süreyya Karabulut, "8 yıldır bu benim en korkunç kabusum. Hiç aklımdan kınalı kuzum çıkmadığı gibi bir de bu cellat gerçekten öldü mü kaçtı mı şüphesi. Uyuyamıyorum. Bayramdan sonra bu celladın mezarının açılmasını talep edeceğim. Sindiremedim. Cesedini bize göstermediler" dedi.

Fotoğraflarını gören eşi Nagihan Karabulut'un da ikna olmadığını söyleyen baba Karabulut, "Üzüntüden tansiyon, şeker hastası oldum. Beyne giden damarlarda tıkanıklık var. Gözlerimde yüzde 40 görme kaybı var" diye konuştu.

Münevver Karabulut un babası, Cem Garipoğlu nun ölümüne inanmıyor #2

"Münevver her gece rüyamda"

Münevver'in her gece rüyasına girdiğini söyleyen Karabulut, "Kınalı kuzum karşıma çıkıyor. 'Baba kendine iyi bak' deyip boynuma sarılıyor. Ben o celladın intihar ettiğine inanamıyorum. Sindiremiyorum bazı şeyleri. Gözümle görmeden de ikna olmayacağım. Öldürüldüyse de bileceğim. Kaçtıysa da bileceğim" dedi.

'Rahat uyayabilmem için bu mezarın açılması lazım' diyen acılı baba, bayramdan sonra mezarın açılmasını talep edeceğini belirtti.

"Aşçılık yapamıyorum, çünkü bıçağa dokunamıyorum"

Mesleği aşçılığı dahi yapamadığını söyleyen Karabulut, "Kınalı kuzum öldürüldüğünde ben Fener Rum Patrikhanesi'nin aşçısıydım. Daha sonra birkaç kez aşçılık yapmaya kalksam da yapamadım. Ben bıçağa dokunamıyorum. Kınalı kuzun aklıma geliyor. Onun cesedinin parçalanması aklıma geliyor. Emekliye ayrıldım artık. Eşim Nagehan MS hastası oldu. Kendini ibadete verdi. Rabbine sığındı. Oğlum Enver, Amerika'da makine mühendisliği eğitimi aldı. Şimdi Amerika'da çalışıyor. Cenabı Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Kınalı kuzum gitti, olan ailemize oldu." dedi.

Münevver Karabulut un babası, Cem Garipoğlu nun ölümüne inanmıyor #3

#Münevver Karabulut #Cem Garipoğlu
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 10 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Konyaspor 32 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 32 52
5. Başakşehir 31 50
6. Beşiktaş 32 50
7. Adana Demirspor 31 49
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 37
17. Altay 31 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 21
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 29 43
8. Adanaspor 30 41
9. Manisa Futbol Kulübü 30 41
10. Keçiörengücü 29 38
11. Gençlerbirliği 29 38
12. Boluspor 29 35
13. Tuzlaspor 28 35
14. Menemen Belediyespor 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Southampton 31 36
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 29 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22