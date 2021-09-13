Murat Kurum: Sel bölgelerinde 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Batı Karadeniz'deki sel) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda"

TÜRKİYE 13.09.2021, 16:51
Murat Kurum: Sel bölgelerinde 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Batı Karadeniz'deki sel) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda"

Ayrıntılar gelecek...

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