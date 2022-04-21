Muş kırsalında toprağa gömülü 12 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi
Muş İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar Operasyonu kapsamında, Hasköy kırsalında toprağa gömülü vaziyette vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildi.
TÜRKİYE 21.04.2022, 14:40
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