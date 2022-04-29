Muş'ta Eren Abluka-8 operasyonu başlatıldı
Muş'ta 588 personelin katılımıyla Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı.
TÜRKİYE 29.04.2022, 09:58
Operasyonu İçişleri Bakanlığı duyurdu. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Eren operasyonları 'Abluka' adı altında sürüyor.
Muş'ta 588 personelin katılımıyla Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik koruculardan oluşan 42'si operasyonel tim 588 personel görev alıyor.
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