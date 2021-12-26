banner86

banner85

Muş'ta kar kalınlığı 4 metreye ulaştı

Muş'ta yaklaşık bir hafta boyunca etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında fırtına ve tipi nedeniyle kar yüksekliği 4 metreye ulaştı.

TÜRKİYE 26.12.2021, 10:39
Muş'ta kar kalınlığı 4 metreye ulaştı

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle köylere ulaşmakta zorluk yaşayan il özel idaresi ekipleri, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı bölgeleri adım adım aşmaya çalışıyor.

2 bin 500 rakımdaki 10 köy ve 21 mezra ulaşımının sağlandığı yolda çalışma yürüten kar kaplanları, kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşıyor.

İş makinelerinin geçtiği yerlerde kardan tüneller oluşurken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığının yüksekliğini merak ettiği için özel idare ekiplerinin çalışma yaptığı bölgeye geldiklerini ifade eden Adem Toprak, “Merak ettik kar kalınlığının boyutunu. Metreyle ölçüm yaptık ve belirli bölgelerde kar kalınlığı 4 metre civarlarında. Zaman zaman belirli bölgelerde tipi ve fırtına nedeniyle 4 metreyi bile aşan kar yüksekliği var. Bu mevsimde kar kalınlığının bu kadar fazla olması şaşkınlık uyandırıyor. Daha kış mevsiminin henüz başlarındayız. İleriki aylarda daha fazla kar beklentim var. Merkezde karın yüksekliğinden bahsediyorlardı biz burayı merak ettik işin açıkçası. Merak için buraya çıkıp geldik. Karın yüksekliğini yerinde görmek istedik. Geldik çalışmaları vatandaş olarak gördük” dedi.

“Nefesin olduğu her yere hizmet götürmek devlet olarak görevimizdir”

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise bir haftadan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle Derecik, Ilıca ve Üçevler grup köy yolunda yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleriyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Karın yağdığı günden bu yana kent genelinde yaklaşık 185 köy yolunu iki defa açmak zorunda kaldıklarını kaydeden Yentür, “Karla mücadelemiz 59 iş makinesi ve 90 personelle 24 saat kesintisiz devam etmektedir. Nefesin olduğu her yere hizmet götürmek devlet olarak görevimizdir. İklim açısından düşünüldüğünde özellikle 2021 yazının kurak geçmesinden dolayı kar külfet olarak görünse de toprak, vadi ve barajlarımıza nimet olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla kar yağsın biz temizlik yapalım” diye konuştu.

#Muş #Kar
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 27 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 17 22
10. Aston Villa 18 22
11. Brentford 16 20
12. Crystal Palace 18 20
13. Brighton 16 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8