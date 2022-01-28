Muş'ta mahsur kalan 50 kişi kurtarıldı
Muş’un Korkut ilçesinde 1'i yolcu minibüsü 8 araçta mahsur kalan 50 kişi, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
TÜRKİYE 28.01.2022, 20:51
Korkut ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Gültepe köyü yolunda 1’i minibüs toplam 8 araç içerisindeki 50 kişi mahsur kaldı.
Muş’a 50 kilometre mesafede kar yağışı ve tipi sebebiyle bulundukları yerden ilerleyemeyen sürücüler, Muş İl Özel İdaresi’nden yardım istedi.
İş makineleriyle yola çıkan ekipler, kara saplanan araçları çekerek çıkardı. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgedeki köylere gidecek olanlara iş makineleriyle eşlik etti.
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