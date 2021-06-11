Müsilaj Uydu Aracılığıyla Uzaydan Görüntüledi!

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın dağılımını ve yoğun olduğu bölgeleri tespit etmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Marmara’daki müsilaj dağılımı, uydular aracılığıyla görüntülendi. Uzaydan alınan görüntü kayıtlarıyla müsilajın alanları tespit edildi.

Mart ayından itibaren alınmaya başlanan uydu kayıtlarında, deniz salyasının artış hızı da belirlendi.

Müsilajın, Marmara Denizi'nin doğu bölümünde, 85 kilometrekarelik alana ulaştığı uydu görüntülerinden tespit edildi. Söz konusu alanda 10 günde 3 kattan daha fazla bir müsilaj artışı olduğu görüldü.

Uydu görüntülerinde, müsilajın en çok İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında olduğu belirlendi.

Öte yandan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yapılan müsilaj temizliğini, 3'üncü gününde 733 metreküp müsilaj temizlendi.

Twitter hesabından Marmara Denizi'ndeki deniz salyası temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Marmara Denizi'mizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. İfadelerini kullandı.