Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı
Dün hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze namazı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.
TÜRKİYE 29.11.2021, 16:26 29.11.2021, 18:03
Galatasaray'ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz yakalandığı koronavirüsten sonra eski sağlığına bir türlü kavuşamamıştı.
Cengiz, uzun süredir tedavi ediliyordu. Son dönemlerde de hastanede tedavi altına alınmıştı.
Mustrafa Cengiz, hatırlanacağı üzere uzun bir süredir mide kanseriyle savaşıyordu ve yakın dönemde tam 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçirmişti.
71 yaşındaki Mustafa Cengiz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Cengiz'in cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne getirildi. Merhum başkanın cenaze namazı burada kılınarak Ulus Mezarlığına defnedilmek üzere götürüldü.
Cenazeye, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Binali Yıldırım ve Ali Koç gibi isimlerin yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
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