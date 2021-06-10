Mustafa Sandal'dan EURO 2020 şarkısı

Şenol Güneş'in ricasıyla harekete geçen Mustafa Sandal, A Milli Takımımız için hazırladığı bestesini tamamladı.

YENİ BESTE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Milli Takımlar sosyal medya hesabından paylaşılan videonun üstündeki "O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak Bizim Çocuklar" mesajı dikkat çekti.