Mustafa Şentop'tan terör kampında fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel açıklaması
Terör kampında fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'e yönelik açıklama yapan Mustafa Şentop, dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğini söyledi.
HDP Diyarbakır Millevekili Semra Güzel'in terör kampında öldürülen terörist sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li vekilin terörist sevgilisiyle ortaya çıkan fotoğraflarına ilişkin açıklama yaptı.
Konya ilişkin şahsi fikrini dile getiren Şentop, yargılanmasının önünün açılması gerektiğine vurgu yaptı.
"DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI"
Dokunulmazlığın kaldırılmasına vurgu yapan Şentop, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum" dedi.
KUZEY IRAK'TA ÇEKİLDİ
29 Nisan 2017'de öldürülen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede ulaşılan fotoğrafların, Kuzey Irak'ta çekildiği belirlenmişti.
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