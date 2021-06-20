Mustafa Varank, Atmaca'nın vurduğu gemiyi paylaştı: Güçlü ve etkin

Türkiye savunma sanayi alanındaki çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Yerli ve milli üretimlerle dışa bağımlılık gittikçe azaldı.

Üretilen yerli ve milli silahlarımız, tüm dünyanın dikkatini çekerken, Atmaca füzesinin test atışına dair görüntüler geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinden Atmaca'nın vurduğu geminin son halini paylaştı.

"GÜÇLÜ VE ETKİN"

Varank, paylaşımında, "Mavi Vatanın Çelik Kılıcı ATMACA’nın vurduğu hedef gemiye ne olduğunu merak ediyor musunuz? Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!" ifadelerine yer verdi.

5 METRE İRTİFA 3 METRENİN ALTINDA ATIŞ

Su sathından seyir gibi önemli bir yeteneğe sahip Atmaca, bugüne kadarki birçok uçuşunda 5 metre irtifada seyretti, 3 metrenin altında seyredilen atışlar da gerçekleştirildi.

Bu irtifalar uçabilmek hedef tarafından fark edilmemek için önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Yüksek hassasiyetli radar arayıcı başlıkla görev yapan Atmaca'nın hedefi tahrip etmek için ise güçlü bir harp başlığı bulunuyor.

EN UZUN MENZİL TESTİ 2020 YILINDA YAPILDI

Atmaca ile bugüne kadar 20'den fazla atış yapıldı. Kasım 2016'dan bu yana yapılan testlerde sürekli gelişme kaydedildi. Başlangıçta sadece kontrol algoritmalarına yönelik testler yapıldı.

Bunu ANS, GPS, navigasyon algoritmalarının testleri izledi. Sonrasında radar arayıcı başlık döngüye eklenmeye başladı. İlk olarak Kasım 2019'da TCG Kınalıada korvetinden atış yapıldı. En uzun menzil testi Temmuz 2020'de gerçekleştirildi.

GÖRÜŞÜNÜN ÖTESİNDEKİ HEDEFLER İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR

220 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olan ATMACA, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor.

ATMACA’nın; hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veribağı (data link) yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde; hedefte zaman, hedef imha ve hedefi ateş altına alma operasyonel modlarıda mevcut.