banner86

banner85

Müşteri, iş yeri sahibini dolandırıcılıkla suçladı

Sipariş verdiği duşakabini teslim edilmeyen ve ücret iadesi de alamadığını iddia eden müşteri, iş yerinin kepengine 'dolandırıcıdır' yazdı.

TÜRKİYE 17.06.2022, 15:10
Müşteri, iş yeri sahibini dolandırıcılıkla suçladı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde internet reklamı üzerine farklı tarihlerde duşakabin siparişi veren Zekai Sezer ve Emre Yılmaz, iş yeri sahibi H.İ. ile irtibata geçti.

Sipariş verdikleri duşakabinler için bir miktar para ödeyen Sezer ve Yılmaz, 20 gün boyunca duşakabinlerini alamayınca, H.İ. ile görüşmek istedi.

Siparişi gelmeyince parasını iade etmek istedi

Siparişlerinin ne zaman teslim edileceği konusunda kesin bir bilgi alamayan Sezer ve Yılmaz, bu kez ödedikleri paranın geri iade edilmesini istedi. Para iadesi isteklerine de olumlu karşılık alamadı.

Kepengine dolandırıcı yazdı

Yılmaz ve Sezer ile aynı mağduriyeti yaşadığını belirten M.D., bir aydır H.İ.'ye ulaşamadığı gerekçesiyle dükkana geldi.

İş yerinde kimseyi bulamayan adam, spreyle kepenge 'Bu dolandırıcı. Bu adama para kaptırmayın' yazdı.

M.D., bir gün sonra yeniden dükkana geldiğinde, kepengin kaldırıldığını görünce, bu kez aynı yazıyı cama yazdı. Dükkanına gelmeyen H.İ.'nin, bir arkadaşını göndererek yazıyı gazete kağıtlarıyla kapattığı belirtildi.

Mağdurlardan şikayetçi oldu

İş yeri kepengi ve camına yazılan yazılarla ilgili, güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise başvuran H.İ., kendisine hakaret edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

"Açıklamama rağmen anlayışsız davranıp, küfrettiler"

İş yeri sahibi H.İ., yazılı bir açıklama yaptı. H.İ., "M.D. isimli kişi dükkanıma yazı yazan kişi. Yazısının fotoğrafını çekip, bana gönderdi. 'Ben bunları yaptım, daha da yapacağım' dedi. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Mağduriyetim giderilmesini istiyorum. Bana sipariş verdi ve ödeme yaptı. Ben de cam siparişlerini verdim. Camcıda ürünler geç çıktı. Durumu açıkladığımda bana küfredip, tehdit etti. Yine de nezaketimi bozmadım, can korkusuyla karakola gittim. Diğer müşterim Emre Yılmaz'dan 4 bin 500 lira ön ödeme aldım. Zekai Sezer'den de aynı şekilde. Açıklamama rağmen anlayışsız davranıp, küfrettiler. Telefonlarla taciz ettiler. Dükkanın önünden gitmediler. Her gün beklediğini kendi de söylüyor. Beni dükkanıma sokmadılar. Gelemediğim için siparişleri uzadı. Ben siparişlerini verdim, para iadesi yapsaydım zarar edecektim. Ürünleri de ellerimdeydi. İş hayatımı bitirdiler. Ben malzemecilerden ürün alamıyorum, kimse yüzüme bakmıyor." dedi.

"Suçluymuşusuz gibi karakola gidiyoruz"

Müşteri Zekai Sezer, "Sipariş verdiğimiz teşhir ürünüydü. Bize 4-5 gün sonra takacağını söyledi. Söylediği tarihte kendisini aradım. Bahaneler sıraları, günlerce oyaladı. Söylediği tarihin üzerinden 24-25 gün geçti. Hala dönmüş değil. Aradığım zaman telefonlarına bakmıyor, engellemiş. Yapmıyorsan, paramızı öde diyorum. Şu anda 'Dolandırıcısın' diyorum. Bunu direkt söyledim. Bunları söylediğimiz için bizden şikayetçi olmuş. Polis merkezine dün gidip ifade verdik. İnsanları hala dolandırıyor. İki gün önce dükkanının camına başka bir mağdur yine yazı yazdı. Biz paramızı istiyoruz. Hem ürünü vermiyor hem de beni aradınız diye şikayetçi oluyor. Suçluymuşuz gibi karakola gidiyoruz." diye konuştu.

"Dükkanın önünde nöbet tutmaya başladım"

Mağdur olduğunu söyleyen diğer müşteri Emre Yılmaz ise, "İnternetten farklı bir firmanın adını kullandığı reklam üzerinden iletişime geçtim. Bana kendini Mehmet Erkan İlbeyli olarak tanıttı. Dükkanına gittim, gösterdiği ürünleri beğendim. Bunun karşılığında 3 bin lira bir ödeme yaptım. Duşakabini 15 gün sonra takacağını söyledi. Beş gün sonra telefon açıp, ekstra bir ödeme daha istedi. Aynı hesap numarasına 1500 lira gönderdim. Beni 15-20 gün kadar oyaladı. Mahkemeye düştüm, desenciden çıkmadı diyerek uzattı. 20 gün daha bekledik. Artık dükkanın önünde nöbet tutmaya başladım. Dükkan da açılıp kapanmıyor. Dükkanın kepengine 'Bu adam dolandırıcıdır' diye başka bir mağdur yazı yazmış. Sonra bana telefon açtı, 'Bana yapılanı görüyor musun?' dedi. Ben de yapanın ellerine sağlık dedim. Ben de ifşa edeceğimi söyledim." diye konuştu.

"Biz paramızı isteyemiyoruz, duşakabini alamıyoruz"

H.İ.'nin şikayetiyle mahkeme süreci başladığını söyleyen Yılmaz, "Arkadaş bizi şikayet etmiş; arsız hırsız, ev sahibi evden kovarmış. Gittik ifademizi verdik. Şunu anlamıyorum, bir kişi, 3 kişiyi dolandırıyor. Dolandırdıktan sonra devlet mağdurlara uzaklaştırma kararı çıkarıyor. Biz paramızı isteyemiyoruz, duşkabini alamıyoruz.  Dolandırıcı kollanıyor, mağdur burada böyle bekliyor." dedi.

Büyükçekmece deki müşteri, iş yeri sahibini dolandırıcılıkla suçladı #2



 

Büyükçekmece deki müşteri, iş yeri sahibini dolandırıcılıkla suçladı #3


 

Büyükçekmece deki müşteri, iş yeri sahibini dolandırıcılıkla suçladı #4


 

#sipariş #duşakabini #müşteri
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 17 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31