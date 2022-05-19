Mutfak tüpleri bomba gibi patladı

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 362 sokak üzerine yer alan Mehmet A’ya ait tüp deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangınla birlikte depoda bulunan mutfak tüplerinin patlaması korku ve paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.