Muvafakatnamelerde sahtecilik MERNİS sorgulamasıyla engellenecek

Nüfus müdürlüklerinde yapılan işlemler için noterliklerce düzenlenen muvafakatname ve vekaletnamelerin elektronik doğrulama ile yılda 50 bin işlemin kolaylaşacak ve sahtecilik riski azalacak.

BAKAN SOYLU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Noter tarafından düzenlenen muvafakatname/vekaletnamelerin elektronik olarak doğrulanması ile yılda 50 bin işlem kolaylaşacak ve sahtecilik riski azaltılmış olacak."ifadelerini kullandı.

Nüfus Müdürlüklerimizce yürütülmekte olan işlemlerde, noter tarafından düzenlenen muvafakatname/vekaletnamelerin elektronik olarak doğrulanması ile yılda

5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ işlem ve belgede sahtecilik riski ortadan kalkmış olacak@TCNufus ???????????? pic.twitter.com/sz3EYYWeuu — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) October 22, 2020

ENTEGRASYON ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, nüfus müdürlüklerinde muvafakatname ya da vekaletnameyle yapılan kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi temini gibi her türlü işlemlerde vatandaşlara kolaylık sağlanması ve sahtecilik olaylarının önlenmesi amacıyla Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında entegrasyon çalışması başlatıldı.

Tamamlanan çalışmayla, nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda ibraz edilen muvafakatname ya da vekaletnamelerdeki bilgilerin, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) doğrulanmasına imkan sağlandı.