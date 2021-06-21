Müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası normalleşme adımlarıyla ilgili açıklamasında, mekanlarda müzik kısıtlamasının saat 24.00'e çekildiğini açıkladı.
TÜRKİYE 21.06.2021, 21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yeni normalleşme kararlarını açıkladı. 1 Temmuz itibarıyla 4 normalleşme adımının atılacağını ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak kısıtlamalarının tümüyle kaldırıldığını ve müzik yayınıyla ilgili gevşemenin olduğunu belirtti.
"MÜZİKLE İLGİLİ SINIRLAMAYI 24.00'E ÇEKİYORUZ"
Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz." dedi.
"GECE KİMSENİN KİMSEYİ RAHATSIZ ETME HAKKI YOKTUR"
Erdoğan ayrıca, "Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur." ifadesini de sözlerine ekledi.
İŞTE KALDIRILAN TEDBİRLER
- 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.
- Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
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