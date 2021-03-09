MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE 09.03.2021, 22:16
MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

Terörle mücadelede çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Bitlis'te şehit olan askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Değerli sanatçımız Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Cenaze törenine, ben, Kültür Bakanımız, Numan Kurtulmuş ve Mahir Ünal katılacak. Büyük sanatçıyı uğurlamada hepimiz hazır olacağız.

"DİYARBAKIR ANNELERİ HER ZAMAN İÇİN GÜNDEMİMİZDEDİR"

Diyarbakır Annelerimizin evlat nöbetini yakından takip ediyoruz. Evlat nöbetinde 554'üncü güne girildi. 24 aile evlatlarına kavuştu. Diyarbakır Anneleri, her zaman toplantımızın gündem maddesidir. Her zaman onlara dua ediyoruz.

Diyarbakır Annelerine destek vermek, bütün bölgedeki çocuklara sahip çıkmak demektir. Diyarbakır Annelerine verilen ya da verilmeyen desteğin arkasında çocuklarımızın geleceğine yönelik bakış açısı yatıyor.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Kadına olan şiddete karşı çıkmak, insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır. Kadına şiddete karşı çıktığınızda aslında insanlığa olan şiddete karşı çıkmış oluyorsunuz. Kadınlar her incindiğinde, insanlığın incindiğini unutmamamız gerekiyor. Kadınlara verilen destek, gelecek nesillerin daha iyi olmasına verilen bir destektir.

Cumhurbaşkanımız Kadın Kolları Toplantısı'nda da açıkladı. Yeni bir komisyon kurulacak. Kadına şiddetle mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.

"TÜRKİYE AŞILAMA SÜRECİNİ BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYOR"

Dünyanın gıpta ettiği bir aşılama süreci yürütüyoruz. Ama muhalefet partilerinden hala gereksiz, "4 maskeyi dağıtamıyorsunuz" şeklinde gerçekle alakası olmayan eleştiriler geliyor. Tüm bunların gerçekle alakası yoktur. Aşılama süreci büyük bir sağlık organizasyonuyla yerine getiriliyor. Türkiye aşılama sürecini başarıyla sürdürüyor. Maske, mesafe ve hijyene önem göstermeliyiz. Yoksa aşılamayla kazandığımızı kaybederiz.

ARAP BİRLİĞİ'NE SERT TEPKİ

Arap Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bildirisini doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yaptığı girişimi Arap topraklarına yapılmış bir saldırı olarak nitelendirilmesi kabul edilemez. Türkiye her zaman Arap ülkelerinin toprak birliğini savunuyor. Ama bir ülke Türkiye'ye yönelik saldırılara karşılık veremiyorsa Türkiye olarak müdahalede bulunabiliriz.

YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE KARŞITI HAMLELERİ

İstikşafi görüşmelere rağmen Yunanistan Türkiye karşıtı hamlelerine devam ediyor. Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı bildirisini Yunanistan'ın olumlu karşılamasını not ediyoruz. Dostluk adı altında Türkiye'ye husumet formu organize etmeye çalışıyorlar. Bunu da not ediyoruz. Gerekli şekillerde ve gerekli şartlarda sahada karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Yunanistan, başka ülkelere güvenerek Türkiye karşıtı adımlar atıyor. Bunlar çıkarlarının bittiği yerde Yunanistan'ı terk edecekler. Bu yüzden Yunanistan, Türkiye ve KKTC ile müzakere masasına oturmalı.

AB İLE İLİŞKİLER

Avrupa Birliği Türkiye ile daha iyi işlere imza atmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmüştü.

#AK Parti #MYK #Sözcü #Ömer Çelik
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