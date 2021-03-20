Naci Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde
Dün gece Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip "Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerine yer vermesi sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 4,5 ay önce atanan Naci Ağbal, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alındı. Yerine de eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nu atandı.
"GÖREVDEN ALINMAM NEDENİYLE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"
Ağbal, Twitter hesabından bir veda mesajı paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerine yer verdi.
SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
Ağbal'ın dikkat çeken mesajı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Birçok vatandaş, paylaşımın altına yorum yazarak görüşlerini dile getirdi. O yorumlardan bazıları:
- Berat Albayrak "Allah sonumuzu hayretsin" deyip gitmişti, Ağbal da "hayırlısı" diyor.
- Naci bey görevden alınırken şükranlarını sunuyor! Ya sitem var ya da "2 arada 1 derede kalıyordum" demek isteyip "kurtardın beni" diyor. Üstü kapalı mutluluk gibi.
- Süper bir açıklama 10 numara 5 yıldız. Gelecek nesillere süper bir örnek.
- Hiçbir açıklama yapmasanız daha iyiydi.
- Sayın Ağbal, böyle açıklama olmaz, bugüne kadar yansıttığınız kişilikle çelişiyor!
- Vay canına. İnanılmaz açıklama.
|İmsak
|05:09
|Güneş
|06:29
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:10
|Akşam
|18:51
|Yatsı
|20:06
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|29
|58
|4. Trabzonspor
|29
|52
|5. Alanyaspor
|29
|49
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Gaziantep FK
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Göztepe
|29
|39
|10. Sivasspor
|28
|37
|11. Antalyaspor
|29
|36
|12. Rizespor
|29
|34
|13. Konyaspor
|28
|33
|14. Malatyaspor
|28
|31
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Ankaragücü
|28
|29
|18. Başakşehir
|29
|29
|19. Erzurumspor
|29
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|26
|53
|2. Samsunspor
|26
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Altınordu
|27
|49
|5. Adana Demirspor
|26
|48
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|26
|43
|8. Tuzlaspor
|26
|41
|9. Bursaspor
|26
|37
|10. Ümraniye
|27
|37
|11. Bandırmaspor
|26
|35
|12. Boluspor
|26
|29
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|26
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|26
|16
|18. Eskişehirspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|28
|48
|6. Liverpool
|29
|46
|7. Everton
|28
|46
|8. Tottenham
|28
|45
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|28
|29
|17. Newcastle
|28
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Barcelona
|27
|59
|3. Real Madrid
|27
|57
|4. Sevilla
|27
|54
|5. Real Sociedad
|27
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|27
|40
|8. Granada
|27
|36
|9. Levante
|28
|35
|10. Celta de Vigo
|27
|34
|11. Athletic Bilbao
|27
|34
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|27
|29
|14. Cádiz
|27
|29
|15. Getafe
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|26
|17. Elche
|27
|24
|18. Deportivo Alaves
|27
|23
|19. Eibar
|27
|22
|20. Huesca
|27
|20