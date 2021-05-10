Nakış yaparken kafasına tavan düştü!
Evde nakış işleyen Müzeyyen Taş isimli kadının üzerine bir anda evin tavan parçaları düşmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan talihsiz kadın, başından aldığı üst üste darbeyle yere yığıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesi Orhan Veli Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, evde eşi ile birlikte yaşayan Müzeyyen Taş (50), salonda bulunan kanepede nakış işi ile uğraşmaya başladı. Bu sırada yaşlı kadının üzerine tavan kısmının alt sıva tabakası bir anda düştü.
İMDADINA KOCASI YETİŞTİ
Yaşlı kadının yardımına kocası yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadına ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Kafasına aldığı darbeler ile yaralanan kadın, kontrol amacıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.
KOMŞULARI YARDIMA GELDİ
Olay sonrası ailenin yardımına ise komşuları koştu. Düşme sonucu etrafa yayılan moloz parçaları komşular tarafından toplandı.
DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ
Yaşanan dehşet anlarını anlatan bir komşu, "Dikiş dikerken tavan birden üstüne düşmüş. Kafasında kanaması var. Şu an durumu iyi. Aynı binada bu bir kişinin başına daha geldi" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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