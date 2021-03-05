Namlu ömrünü uzatan karışım ürettiler

Bilim insanları, namlu ömrünü uzatma konusunda başarılı sonuçlar elde etti. Üretimin yerli imkanlarla yapılması, savunma sanayisine ek maliyet getirmeyecek.

TÜRKİYE 05.03.2021, 14:10
Namlu ömrünü uzatan karışım ürettiler

Silahların namlu ömrünü uzatmak amacıyla önemli bir çalışmaya imza atıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) yerleşkesindeki Kapadokya Teknopark'ta, bu kapsamda geliştirilen özel karışımın prototiplerdeki ön testinde başarı sağlandı.

Teknopark'ta iki yıldır titanyum, bor ve karbon bileşiminden oluşan karışımla silah namlularına yönelik çalışma yürüten NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Bülent Kurt ve Cemal Çarboğa, özel bir malzeme elde etti.

1050 DERECEDEKİ ISIDA FIRINLANIYOR

Bilim insanları, ürettikleri yeni malzeme ile kapladıkları personel silahlarını 1050 derecedeki ısıda fırınlayarak, silahların namlu ömrünü artırıyor.

Kurt, KOSGEB'in inovasyon ve AR-GE desteği ile yürüttükleri çalışmada test aşamalarının başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

Uzun emekler neticesinde ortaya çıkan başarının kendilerini olduğu kadar konunun takipçilerini de heyecanlandırdığını aktaran Kurt, çeşitli silah namluları ve aşınmaya maruz kalan silah mekanizmalarının prototiplerini ürettiklerini ifade etti.

Nevşehir de namlu ömrünü uzatan karışım elde edildi #1

10 KAT DAHA FAZLA SERTLİĞE ULAŞILDI

Kurt, savunma sanayisine önemli ölçüde katkı sunacak çalışmada elde edilen veriler göz önüne alındığında ilerleyen süreçte tank ve obüs namlularına da bu karışımın uygulanmasına yönelik adımlar atılacağını vurguladı.

Kaplama sisteminin yerli imkanlarla üretilmesinden dolayı savunma sanayisine ek külfet getirmeden kullanılabileceğini aktaran Kurt, "Kaplama normalde dış yüzeylere rahat yapılabilir ama namlu iç yüzeyinde kaplama çok zor. Biz bu çalışmayla kaplama tozu üretimi, kaplama sistemlerinin kurulması ve kaplamanın yapılmasını sağladık. Namlulu tüm silahlarda atış ömrü ve menzili artırıyor. Namlu çeliğinin sertliğinden 10 kat daha fazla sertliğe ulaştık. Bu da önemli bir başarı oldu." dedi.

Nevşehir de namlu ömrünü uzatan karışım elde edildi #2

"SÜRTÜNME KATSAYISINI SIFIRA YAKLAŞTIRDIK"

Yurt dışında benzer çalışmaların yapıldığını ancak kendilerince elde edilen başarılı sonuca ulaşılamadığını savunan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araştırmalarımızda yurt dışında nano düzeyde kaplama yapıldığı bilgisine ulaştık. Nano düzeydeki kaplamaların gördük ki ömürleri namlu içini yağlamadan daha ileriye gitmiyor. Namlulara, 5 ve 8 mikron kalınlığında titanyum bor karbür iç kaplama yapıyoruz. Silahlara yüksek özellikler getirecek bu uygulama özellikle milli silahlarımızın namluları ve aşınmaya maruz kalan mekanizma parçalarına rahatlıkla uygulanabilecek.

Çalışmada kaplamayı gerçekleştirip testlerini tamamladık. 8-10 mikro düzeydeki kaplama tabakası kalınlığı, kesinlikle standartların dışında değil. Yaptığımız kaplama ana malzeme ile sıkı sıkıya bağlı, kalkması, kavlaması söz konusu olmayacak. Sürtünme katsayısını sıfıra yaklaştırdık. Bu da namlu ısınmayınca atış ömrünün artacağı anlamına geliyor."

Nevşehir de namlu ömrünü uzatan karışım elde edildi #3

KOSGEB Nevşehir İl Müdürü Ali Usta da destek verdikleri projenin başarıya ulaşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, sürecin tamamlanıp ülke ekonomisine katkı sağladığı günleri göreceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.

Nevşehir de namlu ömrünü uzatan karışım elde edildi #4

Kaynak: Anadolu Ajansı
#silah #namlu #Nevşehir #tsk
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