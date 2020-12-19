Narkotik Polisi'nden Bakan Soylu'ya jest!

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polisin, bir araçta yaptığı aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı