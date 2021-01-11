NATO ile olan ilişkimizi kimse yargılayamaz
Bakan Akar: Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz
TÜRKİYE 11.01.2021, 16:03
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım." ifadelerini kullandı.
Fransız gemisine taciz iddiasına ilişkin Akar, şunları kaydetti:
"Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, Türkiye'yi suçlayıcı dil kullandı. Şiddetle reddediyoruz."
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