NATO ile olan ilişkimizi kimse yargılayamaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım." ifadelerini kullandı.

Fransız gemisine taciz iddiasına ilişkin Akar, şunları kaydetti:

"Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, Türkiye'yi suçlayıcı dil kullandı. Şiddetle reddediyoruz."