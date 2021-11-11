NATO ülkeleri Hürkuş'u ordularında kullanabilecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SAHA EXPO 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Hürkuş'un Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün onayıyla NATO ülkelerine ihraç edilebileceğini ifade etti. "Ülkeler ordularında kullanabilecek. Hürkuş'un ihraç edileceği ülke belli" açıklamasını yaptı.

İsmail Demir'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Burada amaç şirketlerin bir araya gelmesi, kabiliyetlerini sergilemeleri. Sanayi ve teknoloji ekosistemini ve birbirlerini tanımalarını istiyoruz. SAHA EXPO'ya katılımcıların ilgisinin arttığını görüyoruz.

Milli Muharip Uçak'ta hedef 2023'te hangar çıkışı

Milli Muharip Uçak'ın bir an önce gerçekleşmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Son yıllardaki faaliyetlerimizle tecrübeli insan kaynağımız, mühendisimiz arttı. Bu ortamda biz dünyada çok iddalı bir işe girdik. Çok sayıda ülkede bu proje yok. Hedef 2023'te hangar çıkışı. 2025'te ilk uçuşumuzu gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah testler sonucu uçağımızı çıkaracağız. Hem Türkiye'den hem de dünyadan insan kaynaklarını kullanmak istiyoruz.

"Parayla satın alamayacağınız teknolojileri yapıyoruz"

Milli Muharip Uçak 5. nesil, uzaktan vuruş kabileyeti olan, elektronik donanımlı, modern radar sistemleriyle donatılacak. Bütün unsurlar uçağımızın içinde olacak. En kısa sürede TSK envanterine girmesini planlıyoruz. Bazı teknolojiler parayla alamayacağınız teknolojiler. Biz bunların yapımına uzun süredir başladık ve devam ediyoruz.

Hürkuş NATO'da kullanılabilecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı Hürkuş NATO'da geçerli sayılacak ve kullanılabilecek. Ülkeler ordularında kullanabilecek. Hürkuş'un ihraç edileceği ülke belli"