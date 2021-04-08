Navigasyon kazaya sebep oldu, tıra çarptı!

Navigasyona bakarken ani manevra ile şerit değiştiren kadın sürücü, hemen önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Feci kazada sürücü hayatını kaybederken, yanındaki kişi ağır yaralandı.

TÜRKİYE 08.04.2021, 10:11 08.04.2021, 10:14
Navigasyon kazaya sebep oldu, tıra çarptı!

İzmir Buca'dan Bornova istikametine giden Melek Aslan (32) yönetimindeki 35 AIE 031 plakalı otomobil, Işıkkent Kavşağı'nda iddiaya göre ani manevra yaparak sağ şeride geçince F.Ç. (42) yönetimindeki  20 P 1828 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Melek Aslan'ın otomobili demir yığınına dönerken, kazayı gören sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri alarak, otoyoldaki trafik akışını tek şeritten sağladı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, YANINDAKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Melek Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çarpmanın etkisiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde yolcu konumunda bulunan Samet Hafızoğlu (33) ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Hafızoğlu, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedaviye alınan Hafızoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı #1

ÇEVRE YOLUNDA ULAŞIM 3 SAAT TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza sonrası başlatılan soruşturmada Melek Aslan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılarak, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tır sürücüsü F.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım yaklaşık 3 saat tek şeritten sağlandı. İzmir Çevre yolu, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ile normale döndü.

İzmir de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı #2

CEP TELEFONUNDA NAVİGASYON AÇIK KALDI

Bu arada polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturmada ilginç ayrıntı ortaya çıktı.

Otomobilde yapılan kontrolde, Melek Aslan'a ait olduğu belirlenen cep telefonu ile Işıkkent'teki bir adrese gitmek için navigasyonun açık olduğu görüldü.

Aslan'ın navigasyona baktığı sırada Işıkkent Kavşağı'nı kaçırdığı için sol şeritten sağ şeride ani manevra yapması sonucu kazanın meydana geldiği tahmin edilirken, polisin de bu yönde rapor tuttuğu belirtildi.

İzmir de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı #3

İzmir de otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı #4

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