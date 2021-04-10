Nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğun kurtarılma anı
Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Cenin kentinin güneyinde yaşanan olayda, telaşla eşiyle sağlık merkezine giren anne, kucağında tuttuğu ve nefes borusuna yemek kaçtığı için boğulmak üzere olan kız çocuğu için yardım istedi.
TÜRKİYE 10.04.2021, 20:26 10.04.2021, 20:29
Odadan yardıma koşan doktor, çocuğa müdahale ederek tekrar nefes almasını sağladı.
BABADAN DOKTORA TEŞEKKÜR
O anlar saniye saniye sağlık merkezinin güvenlik kamerasınca yansırken, baba evladını kurtaran dokturun ayaklarına kapanarak teşekkür etti.
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