Nehre giren 2 tarım işçisi boğuldu
Çifteler ilçesinde, Sakarya Nehri'ne giren Afganistan uyruklu tarım işçileri Kadir Nasiri ve Kerametullah Muradi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 26.05.2022, 21:16
Eskişehir’in Çifteler ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Kadir Nasiri ve Kerametullah Muradi, serinlemek için Karaköprü mevkisinden Sakarya Nehri'ne girdi.
Akıntıda kayboldular
Kısa bir süre sonra 2 işçi akıntıya sürüklenerek nehirde kayboldu.
Nehir kenarında gezenler bir süre sonra su üstünde bir kişinin hareketsiz olduğunu görerek polise haber verdi.
Yapılan incelemede nehir kenarında 2 kişinin kıyafetleri bulundu.
Cesetlerine AFAD ulaştı
Nehre giren AFAD dalgıçları Afganistan uyruklu Kadir Nasiri ve Kerametullah Muradi’nin cansız bedenine ulaştı.
Polis ve savcılık incelemesinin ardından işçilerin cenazeleri otopsi işlemleri için Çifteler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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