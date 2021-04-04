Nesli tehlikedeki vaşağa işkence!
Serdal Televi, Aladağlar Milli Parkı bölgesinde nesli tükenmekte olan ve av yasağı bulunan vaşağı, ağzı ve ayakları bağlı şekilde ölü buldu.
TÜRKİYE 04.04.2021, 11:07
Niğde Aladağlar Milli Parkı bölgesinde yürüyüşe çıkan dağcı Serdal Televi, yerde yatan telef olmuş nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir vaşakla karşılaştı.
AYAKLARINI VE AĞZINI BAĞLADILAR
Televi'nin yanına yaklaştığı vaşağın ayaklarının ve ağzının bağlı olduğu ortaya çıktı.
Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen vaşağın, ormanlık alana atılmak istendiği öğrenildi.
"KİM BİLİR NASIL AVLADILAR"
Televi ise "Bu hayvanı yıllarca bölgede vakit geçirmeme rağmen görme şansım olmamıştı. Kim bilir nasıl avladılar" sözleriyle paylaştı.
Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen yetkililerin, ölü vaşağı incelemeye aldığı öğrenildi.
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