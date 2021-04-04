Nesli tehlikedeki vaşağa işkence!

Niğde Aladağlar Milli Parkı bölgesinde yürüyüşe çıkan dağcı Serdal Televi, yerde yatan telef olmuş nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir vaşakla karşılaştı.

AYAKLARINI VE AĞZINI BAĞLADILAR

Televi'nin yanına yaklaştığı vaşağın ayaklarının ve ağzının bağlı olduğu ortaya çıktı.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen vaşağın, ormanlık alana atılmak istendiği öğrenildi.

"KİM BİLİR NASIL AVLADILAR"

Televi ise "Bu hayvanı yıllarca bölgede vakit geçirmeme rağmen görme şansım olmamıştı. Kim bilir nasıl avladılar" sözleriyle paylaştı.

Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen yetkililerin, ölü vaşağı incelemeye aldığı öğrenildi.