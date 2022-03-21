Nevruz kutlamasında 298 gözaltı

Açıklama, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden geldi.

Nevruz Kutlamalarında 7 bin polis ile çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı duyuruldu.

Ayrıca polise taş atan, arama noktalarından geçmek istemeyen, yasaklanmış örgüt simgeleri taşıyan, yasadışı slogan atan 298 şüphelinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Olaylarda 15 polisin de hafif şekilde yaralandığı açıklandı.