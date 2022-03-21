Nevruz kutlamasında 298 gözaltı
Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında tedbirler üst düzeydeydi. 7 bin polisin görev aldığı etkinlikte 298 şüpheli de gözaltına alındı.
TÜRKİYE 21.03.2022, 21:03
Açıklama, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden geldi.
Nevruz Kutlamalarında 7 bin polis ile çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı duyuruldu.
Ayrıca polise taş atan, arama noktalarından geçmek istemeyen, yasaklanmış örgüt simgeleri taşıyan, yasadışı slogan atan 298 şüphelinin de gözaltına alındığı açıklandı.
Olaylarda 15 polisin de hafif şekilde yaralandığı açıklandı.
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