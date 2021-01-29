Nevşehir Belediye Başkanı istifasını açıkladı

Geçen günlerde Arı'nın istifa edeceği haberleri kulislere bomba gibi düşmüştü. Nevşehir'in hizmetkarı olduğunu söyleyen Başkan Arı, partisi ve kendisinin dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini isteyerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Arı saatler önce yaptığı "Hakkınızı helal" edin paylaşımının ardından canlı yayında istifa etti. Arı, istifa kararını ise sağlık sorunları nedeniyle aldığını belirtti.