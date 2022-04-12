New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, içeride çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
ABD'nin New York eyaletindeki metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralanırken, metro istasyonunda da çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Sağlık ve polis ekipleri acil olarak olay yerine sevk edildi.
TÜRKİYE 12.04.2022, 16:48
ABD'nin New York şehrindeki metro istasyonuna açılan ateş nedeniyle büyük panik yaşandı. Saldırı nedeniyle metro seferlerinin durduğu belirtilirken, en az altı kişinin vurulduğu aktarıldı. New York itfaiyesi ise, Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.
TRAFİĞİN EN YOĞUN OLDUĞU SAATTİ
Elde edilen bilgilere göre New York Polis Departmanı, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolculardan D, N ve R trenlerinin çalıştığı Brooklyn kavşağından uzak durmalarını istedi. Ardından da Brooklyn metro istasyonunda ateş açıldı.
"SALDIRGANDA GAZ MASKESİ VARDI"
New York polisi, saldırganın gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.
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