Niğde'de bir belde karantinaya alındı

Merkeze bağlı Karaatlı beldesi, COVID-19 vaka sayısının birden çok olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün karantinaya alındı.

Belde sakinlerine, bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları uyarısında bulunuldu.